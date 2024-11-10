Повод для беспокойств в Европе. Какую политику будет вести Трамп – анализируем итоги выборов в США

Победа Трампа стала для Европы неприятным сюрпризом. В Брюсселе пытаются держать лицо, но сделать это откровенно непросто. С приходом к власти республиканца все может круто измениться, и не в пользу Старого Cвета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чего мир ждет от Трампа, разбирались наши корреспонденты.

О подготовке в финансовом плане. За ценой не постоял никто. Эта предвыборная гонка в Штатах стала самой дорогой. На свою кампанию Харрис потратила 1,9 миллиарда долларов. Трамп – на 100 миллионов меньше. Около 14 % всех расходов республиканца было направлено на судебные издержки. Несмотря на золотую карту Харрис, кажется, купить все же можно не все или не всех? Эмори Андра Гиллеспи, политолог (США):

Она была неизвестной величиной по сравнению с Дональдом Трампом. Люди не знали, как она будет управлять. Но знали, что она была связана с непопулярной администрацией, у которой был низкий рейтинг одобрения.

Съели рейтинг администрации Байдена экономические неудачи, рост безработицы и миграции, внешняя политика. Украина разорила Европу в прямом смысле, а вот Штаты в переносном. ВПК страны растет и растет, но вот кресла тех, кто развязывает войны, шатаются. Трамп обещал остановить кровопролития. И в первую очередь в Украине. В интернете призывают политика сдержать слово. А те, кто имеет к происходящему непосредственное отношение, высказывают свои предположения.

Владимир Путин, президент России:

Что он будет делать – это вопрос его вопрос. Было сказано о стремлении восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания. Внимание вопросу уделили и в Киеве. Реакция подоспела.

Георгий Тихий, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины:

Мы не рассматриваем сценарии сокращения военной помощи США. Мы видим усилия администрации Байдена по использованию всей выделенной помощи как можно быстрее. И мы, конечно, приветствуем эти шаги.

Если бы Харрис была президентом, то я лично думаю, что война продолжилась бы, поскольку они будут продолжать спонсировать нас и снабжать нас оружием.

В НАТО Украина не вступит в ближайшие 20 лет, заявил новоизбранный лидер, но поставки вооружений пока обещал продолжить. Они профинансированы примерно до марта, поэтому как минимум еще полгода конфликт будет продолжаться. За сутки, как обещал Трамп, его не остановить. Такие заявления, конечно, в духе республиканца, но далеки от реальности. То, что разжигалось годами, физически невозможно свернуть за 24 часа.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Американцы любят такие решения: раз – и за сутки сразу все проблемы решил. И китайскую, и российскую, и индийскую, и освоение космоса, и зеленую энергетику, проблемы миграции и так далее. И все за один день. Чем тогда заняться оставшиеся 4 года, я не знаю. Думаю, что, конечно, это все предвыборный пиар. И будем реалистами, по его законам Трамп должен был отморозить что-то подобное. Своими планами по Украине Трамп не угодил многим. Его победа фактически застала Европу врасплох, пишет швейцарская газета. ЕС, будучи сателлитом США, слишком серьезно зависит от Вашингтона, а сам Трамп при этом чересчур непредсказуем. Колташов: ЕС и его структуры – это один из инструментов американского господства в Европе. Подробности.

Эксплуатировать Трамп будет не в одиночку, но повод для беспокойств у Европы явно есть. Ведь команду Трамп соберет по интересам. Второй номер в Республиканской партии – Джей Ди Вэнс, ярый критик Зеленского и противник помощи Украине.