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Польский политик назвал солдат, охраняющих границу с Беларусью, «сворой собак». Ему грозит суд

28 декабря 2021 12:25
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Новости Польши. Известный польский политик назвал происходящее на границе своими именами. За это ему грозит суд. Активный деятель объединения независимых профсоюзов «Солидарность» Владислав Фрасинюк назвал солдат, которые на границе с Беларусью, «сворой собак», а их действия бесчеловечными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польский политик назвал солдат, охраняющих границу с Беларусью, «сворой собак». Ему грозит суд-1

По его мнению, военные не служат своему государству, а наоборот, плюют на все ценности. За эти слова он предстанет перед судом за оскорбление военнослужащих. Ему грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года.  

Польский политик назвал солдат, охраняющих границу с Беларусью, «сворой собак». Ему грозит суд-4

Окружная прокуратура Варшавы уже направила обвинительный акт в суд. Владислав Фрасинюк вину не признал и отказался давать объяснения.  

# Беженцы # Владислав Фрасинюк # Фотофакт

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