Польский политик назвал солдат, охраняющих границу с Беларусью, «сворой собак». Ему грозит суд

Новости Польши. Известный польский политик назвал происходящее на границе своими именами. За это ему грозит суд. Активный деятель объединения независимых профсоюзов «Солидарность» Владислав Фрасинюк назвал солдат, которые на границе с Беларусью, «сворой собак», а их действия бесчеловечными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, военные не служат своему государству, а наоборот, плюют на все ценности. За эти слова он предстанет перед судом за оскорбление военнослужащих. Ему грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года.