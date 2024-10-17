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Kan: в Газе убит глава ХАМАС Яхья Синвар

17 октября 2024 16:03
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Израильские вооруженные силы уничтожили главу ХАМАС Яхью Синвара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на на телекомпанию Kan.

При этом Израильские военные проверяют, был ли Синвар среди палестинских экстремистов, ликвидированных в секторе Газа. ВВС атаковали десятки боевиков ХАМАС и «Исламского джихада».

У Израиля есть образец ДНК Синвара, так как он находился в одной из местных тюрем.

Власти Израиля считают Синвара вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которого погибли 1200 человек и более 200 стали его заложниками. Через год в плену у ХАМАС оставался 101 участник, 154 были освобождены.

# Международная политика

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