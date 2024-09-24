Власти Новой Зеландии ввели очередные санкции против РБ и РФ

Новая Зеландия расширяет санкции против России и Беларуси, включив в список шесть компаний и пять частных лиц, в том числе экс-начальника Главного штаба ВМФ России Александра Витко и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны.

Обновленный реестр санкций опубликован 20 сентября, а официальное объявление было сделано 24 сентября.

Министр внутренних дел Уинстон Питерс сообщил, что эти санкции нацелены на российский военно-промышленный комплекс и стали ответом на действия РФ на Запорожской атомной электростанции. Под действие санкций также попали белорусские предприятия, которые, по мнению властей Новой Зеландии, поддерживают российскую армию.