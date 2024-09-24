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ФРГ перестаёт быть привлекательным местом для ведения бизнеса

24 сентября 2024 08:49
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Немецкая промышленность переживает самый резкий с середины прошлого века спад. Мнения экспертов приводит немецкая газета Berliner Zeitung, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФРГ перестаёт быть привлекательным местом для ведения бизнеса-2

Издание опубликовало неприятную статистику по промпроизводству страны. Как показало исследование, сейчас отрасль находится под большим давлением. ФРГ перестает быть привлекательным местом для ведения бизнеса. Крупные предприятия переезжают в другие страны, а средние и вовсе разоряются. 

Проблемой озадачены не только бизнесмены, но и власти. В правительстве признали ухудшение экономической ситуации, а также то, что решить ее не представляется возможным. Меры, которые принимаются, пока не могут переломить тенденцию. ВВП страны планомерно снижается.

# Экономический кризис

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