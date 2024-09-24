ФРГ перестаёт быть привлекательным местом для ведения бизнеса

Издание опубликовало неприятную статистику по промпроизводству страны. Как показало исследование, сейчас отрасль находится под большим давлением. ФРГ перестает быть привлекательным местом для ведения бизнеса. Крупные предприятия переезжают в другие страны, а средние и вовсе разоряются.

Проблемой озадачены не только бизнесмены, но и власти. В правительстве признали ухудшение экономической ситуации, а также то, что решить ее не представляется возможным. Меры, которые принимаются, пока не могут переломить тенденцию. ВВП страны планомерно снижается.