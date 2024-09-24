ФРГ перестаёт быть привлекательным местом для ведения бизнеса

Немецкая промышленность переживает самый резкий с середины прошлого века спад. Мнения экспертов приводит немецкая газета Berliner Zeitung, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немецкая промышленность переживает самый резкий с середины прошлого века спад. Мнения экспертов приводит немецкая газета Berliner Zeitung, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Издание опубликовало неприятную статистику по промпроизводству страны. Как показало исследование, сейчас отрасль находится под большим давлением. ФРГ перестает быть привлекательным местом для ведения бизнеса. Крупные предприятия переезжают в другие страны, а средние и вовсе разоряются.
Проблемой озадачены не только бизнесмены, но и власти. В правительстве признали ухудшение экономической ситуации, а также то, что решить ее не представляется возможным. Меры, которые принимаются, пока не могут переломить тенденцию. ВВП страны планомерно снижается.