Израиль и Ливан продолжают обмен ударами

Ближний Восток сохраняет статус одной из самых горячих точек мира. За последние сутки Израиль атаковал 1 300 целей «Хезболлы» по всей территории Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под прицелом, в частности, склады с оружием. Точечными ударами уничтожены крылатые ракеты большой дальности, пусковые установки и беспилотники, заявляет ЦАХАЛ. В офисе израильского премьера обвинили ливанскую группировку в использовании гражданского населения страны в качестве живого щита для сокрытия вооружения. Армия Израиля призвала жителей Ливана немедленно эвакуироваться. На юге страны выстроились многокилометровые пробки, люди пытаются как можно скорее покинуть предполагаемые места будущих атак.

Ливан сообщает о сотнях погибших и раненых, а также отвечает запуском ракет и дронов по Израилю. Обмен ударами продолжается.

В Израиле ввели режим особого положения. Он продолжится до 30 сентября. Режим особого положения расширяет полномочия военных в регулировании гражданской активности. Теперь они могут запрещать массовые собрания, ограничивать посещение учебных заведений и вводить дополнительные меры, необходимые для безопасности людей.