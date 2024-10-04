Внутренние проблемы, социальный кризис и экономическая рецессия – все это уже давно не волнует Варшаву. Теперь для правительства Туска основной целью стала милитаризация Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заявлениям главы местного оборонного ведомства, благодаря постоянным вливаниям Войско Польское стало третьей по численности армией НАТО – того самого, что когда-то обещало – «ни шагу на Восток».

Сейчас, по данным министерства, постоянный контингент военных в Польше – около 200 тысяч. Больше только у Соединенных Штатов и Турции. Но, как заявили в польском командовании, это не предел. Власти хотят выйти на ведущие позиции Альянса, дабы наконец укротить свои амбиции и продемонстрировать лидерство в блоке.

А пока чиновники заняты оснащением войск, страна погружается в пучину хаоса. По данным экспертов, Польшу накрывает демографический кризис. Через пару десятков лет население страны может сократиться более чем на 6,5 миллиона человек. Причина в критически низком уровне рождаемости. Молодые люди попросту боятся создавать семьи. Из-за постоянно растущих цен и отсутствия социальной помощи от государства поляки сомневаются, что смогут вырастить детей и выбирают одиночество.