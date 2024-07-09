Тема разделительных линий в Европе сегодня звучит как никогда актуально, и ожидать от Польши, что ее волнует судьба Беловежской пущи, не приходится. Проект по укреплению электронного барьера на границе с Беларусью соседями уже запущен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движимая военными амбициями, Варшава не останавливается ни перед чем. Единственное – все упирается в финансы. Но этот вопрос, похоже, тоже решен. Средства запросили у Вашингтона. И там одобрили заем на 2 миллиарда долларов на военные нужды Польши.

В Госдепе США подчеркнули, что решение направлено на укрепление НАТО. Судя по всему, его восточного фланга, на котором соседствующая с нами республика регулярно создает напряженность. Польша предпринимает многочисленные шаги по модернизации своей военной программы. В частности, закупает американские истребители, системы ПВО и танки. Планы Польши дорого обходятся ее налогоплательщикам и международным партнерам.

Например, укрепление электронного барьера на границе с Беларусью будет стоить не меньше 30 миллионов долларов. За эти деньги Варшава хочет увеличить число видеокамер, внедрить систему автоматической проверки сигналов тревоги. В целом усилить наблюдение за территорией.