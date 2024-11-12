Польша собирается расширить зону действия американского противоракетного щита

Как заявили в Минобороны, Варшава обсудит этот вопрос также с генсеком НАТО. При этом не уточняется, в каких направлениях собираются нарастить область применения американской ПРО. Стоит отметить, заявление сделано накануне открытия новой противоракетной базы на севере страны.