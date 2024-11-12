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Польша собирается расширить зону действия американского противоракетного щита

12 ноября 2024 07:16
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Польша намерена расширить зону действия американского противоракетного щита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша собирается расширить зону действия американского противоракетного щита-2

Как заявили в Минобороны, Варшава обсудит этот вопрос также с генсеком НАТО. При этом не уточняется, в каких направлениях собираются нарастить область применения американской ПРО. Стоит отметить, заявление сделано накануне открытия новой противоракетной базы на севере страны.

# НАТО

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