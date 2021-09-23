Польша разместит на границе с Беларусью 250 танков. Их купят у США

Польша разместит на границе с Беларусью 250 танков, которые купит у Соединенных Штатов. Сумма контракта превысила 6,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые современные американские танки должны поступить в распоряжение польской армии в 2022 году. В мае 2021 года министр обороны Польши рассказал о планах закупить у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата. В ноябре 2020 года стало известно о планах Варшавы создать в городе Познань базу для расквартирования американских солдат.