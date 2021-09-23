Прямой эфир

Польша разместит на границе с Беларусью 250 танков. Их купят у США

23 сентября 2021 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша разместит на границе с Беларусью 250 танков, которые купит у Соединенных Штатов. Сумма контракта превысила 6,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша разместит на границе с Беларусью 250 танков. Их купят у США-1

Самые современные американские танки должны поступить в распоряжение польской армии в 2022 году. В мае 2021 года министр обороны Польши рассказал о планах закупить у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата. В ноябре 2020 года стало известно о планах Варшавы создать в городе Познань базу для расквартирования американских солдат.

Польша разместит на границе с Беларусью 250 танков. Их купят у США-4

Объект включает в себя склады, казармы, учебные комплексы и базы для беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время на польской территории уже находятся до 5 000 военнослужащих армии Соединенных Штатов, которые проходят ротацию на различных военных объектах.

# Вооруженные силы # Мариуш Блащак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жильё из-за низких зарплат
23 сентября 2021 09:03

Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жильё из-за низких зарплат

Талибы хотят принять участие в заседаниях Генассамблеи ООН
23 сентября 2021 08:59

Талибы хотят принять участие в заседаниях Генассамблеи ООН

Мигранты из Гаити ищут убежище в Мексике. Они собрались возле иммиграционных служб
23 сентября 2021 08:33

Мигранты из Гаити ищут убежище в Мексике. Они собрались возле иммиграционных служб