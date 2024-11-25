Теперь Варшава требует от Евросоюза увеличить вложения в строительство «Восточного щита» на границе с Беларусью и Россией. По заявлениям политиков, такое решение вызвано скорым приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать ему свою приверженность. Ко всему прочему, чиновники намерены и дальше продолжать наращивать военные бюджеты до 5 % от ВВП. Отметим, стоимость работ по возведению укреплений обойдется польской казне в непосильные 2,5 миллиарда долларов.

Непосредственно в приграничной зоне протяженностью более 800 километров планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи и надолбы, создать систему активного наблюдения. Пугая так называемой угрозой с востока, Варшава намеревается таким образом скрывать свои зверства над беженцами, дабы обелить свою репутацию.