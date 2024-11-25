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Польша призвала ЕС усилить финансирование «Восточного щита» на границе с Беларусью и Россией

25 ноября 2024 16:58
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Польские власти, не замечая внутреннего кризиса, продолжают накалять ситуацию на восточном фланге НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша призвала ЕС усилить финансирование «Восточного щита» на границе с Беларусью и Россией-2

Теперь Варшава требует от Евросоюза увеличить вложения в строительство «Восточного щита» на границе с Беларусью и Россией. По заявлениям политиков, такое решение вызвано скорым приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать ему свою приверженность. Ко всему прочему, чиновники намерены и дальше продолжать наращивать военные бюджеты до 5 % от ВВП. Отметим, стоимость работ по возведению укреплений обойдется польской казне в непосильные 2,5 миллиарда долларов.

Непосредственно в приграничной зоне протяженностью более 800 километров планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи и надолбы, создать систему активного наблюдения. Пугая так называемой угрозой с востока, Варшава намеревается таким образом скрывать свои зверства над беженцами, дабы обелить свою репутацию.

# Международная политика # Граница # НАТО

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