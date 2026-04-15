США начали полную блокаду Ормузского пролива

Ормузский пролив оказался в двойной блокаде. Американские военные перекрыли все морское сообщение с Ираном, контролируя суда, заходящие в порты Исламской Республики и выходящие из них. При этом официальный Вашингтон заявляет, что не препятствует свободному проходу через пролив в порты других государств, однако любые корабли могут столкнуться с досмотрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шаг стал прямым следствием срыва переговоров в Исламабаде, где стороны провели несколько раундов, но так и не нашли компромисс. Ключевым камнем преткновения стали ядерные амбиции Тегерана и контроль над стратегическим проливом. Иран, в свою очередь, возложил вину за провал на «чрезмерные требования» США и пригрозил ответными мерами.

По данным Пентагона, за первые сутки американской операции в проливе ни одному кораблю не удалось прорвать блокаду. Однако по данным СМИ, более 20 танкеров, включая судно находящееся под санкциями. Саудовская Аравия и Катар уже призывали США отказаться от блокады и сосредоточиться на дипломатии. Китай, основной покупатель иранской нефти, назвал действия Вашингтона опасными и безответственными. Тем временем в Иране заявили, что ответят на «пиратство» Соединенных Штатов. Дипломатический трек, несмотря на это, сохраняется. Новый раунд прямых переговоров США и Ирана предварительно намечен на 16 апреля в Исламабаде.