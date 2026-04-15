В Калифорнии судят мужчину, который поджог склад из-за недовольства зарплатой

В американском штате Калифорния началось судебное разбирательство в отношении мужчины, которого обвиняют в умышленном поджоге огромного складского помещения. Фигуранту дела грозит пять лет тюрьмы. Однако срок заключения может увеличиться в четыре раза из-за масштаба причиненного ущерба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее полиция задержала 29-летнего Шамеля Абдулкарима. По версии следствия, он поджег склад, где хранились подгузники, туалетная бумага и бумажные салфетки. Огонь уничтожил продукцию примерно на полмиллиарда долларов. Площадь сгоревшего здания составляла около 185 тысяч квадратных метров. Прокуратура полагает, что мотивом совершения преступления стало недовольство заработной платой. Подозреваемый снял процесс поджога на камеру, после чего разослал запись приятелям и опубликовал ее в интернете.

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В момент возгорания внутри находились около 20 работников, но все они сумели выбраться живыми и невредимыми. В результате, здание склада было уничтожено, полицейские задержали поджигателя. Компания заверила, что инцидент не вызовет дефицита продукции.