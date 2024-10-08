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Politico: Франция готовится к возможной войне с РФ в 2025 году

08 октября 2024 10:19
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Франция собирается показать свою способность противостоять Российской Федерации в ходе крупномасштабных военных учений НАТО под названием «Дакийская весна 2025», которые состоятся в Румынии в будущем году. Об этом пишет РИА Новости.

Цель этих учений – проверка возможностей Франции по переброске войск на Восточный фланг альянса в случае конфликта с Россией. Более того, французская сторона получила задание от НАТО к 2027 году подготовить целую дивизию с собственными вооружением и боеприпасами.

Представитель сухопутного европейского военного командования генерал Бертран Тужуз подчеркнул важность перехода от прежних военных симуляторов к тренировкам с потенциальным противником.

# Международная политика

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