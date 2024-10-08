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Politico: Франция готовится к войне с Россией в 2025 году

08 октября 2024 09:26
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В следующем году Франция обязана подтвердить способность противостоять Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Politico.

В рамках учений НАТО «Весна Дакии 2025» вооруженные силы будут практиковать перемещение войск на восточном фланге альянса. К 2027 году Франция также должна приготовить свою дивизию.

На Западе все больше разговоров о возможности возникновения конфликта с Россией. Кремль заявляет, что Москва никому не угрожает, но ответит на возможные угрозы. Российская сторона обеспокоена деятельностью Североатлантического альянса у своих границ и требует диалога на равных условиях.

# Международная политика

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