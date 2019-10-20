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Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае

20 октября 2019 13:56
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Новости России. Один из пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России найден живым. Его обнаружили сотрудники полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае-1

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае-3

Здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Он не получил серьезных травм. Поиски остальных пропавших продолжаются.

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае-6

Следователи считают, что причиной прорыва нелегальной дамбы стали нарушения при проведении работ.

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

Трагедия на артели произошла 19 октября. Жертвами стали 15 человек, более 10 пострадали. 21 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим.

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае-9

# Авария в России # Фотофакт

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