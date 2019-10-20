Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае

Новости России. Один из пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России найден живым. Его обнаружили сотрудники полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Он не получил серьезных травм. Поиски остальных пропавших продолжаются.