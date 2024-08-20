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Почти 1,5 млн поляков голодают или недоедают

20 августа 2024 08:59
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Почти 1,5 миллиона человек голодают или недоедают в Польше. Люди не имеют возможности обеспечить достойный уровень жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1,5 млн поляков голодают или недоедают-2

К такому выводу пришли эксперты Федерации продовольственных банков. Аналитики отмечают, что проблема голода остается актуальной для Польши. Только за последний год экономическое положение бедствующих людей, которые получают помощь от благотворительных организаций, ухудшилось почти на 80 %. В этой группе только четверть опрошенных могут позволить себе горячий обед ежедневно.

# Кризис в ЕС

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