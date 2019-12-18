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Почему Польша может покинуть Евросоюз?

18 декабря 2019 18:54
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Новости Польши. Польша может покинуть Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – проведение правительством намеченной судебной реформы в стране.

Спор по этому проекту продолжается уже не первый год. Он обострился неделю назад, когда в Сейм внесли очередные поправки в законодательство. По словам властей, нововведения помогут «дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия». Однако противники закона убеждены: эти изменения угрожают независимой судебной системе страны.

Почему Польша может покинуть Евросоюз?-1

Кроме того, польский Верховный суд утверждает, что реформа в стране будет противоречить европейским законам и усилит противостояние между Брюсселем и правящей партией. Руководящие органы ЕС уже объявляли официальное предупреждение и расследование действий властей в Варшаве.

# Международная политика # Фотофакт

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