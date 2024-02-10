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По Восточному календарю наступил китайский Новый год

10 февраля 2024 09:10
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Поздравляем с Новым годом самую густонаселенную часть нашего континента. Он наступил минувшей ночью по Восточному календарю. В Китае его еще называют Праздником весны, и вот каким было главное шоу в его ознаменование,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Восточному календарю наступил китайский Новый год-1

Приблизительно так весело и шумно будет еще на протяжении двух недель. Столько принято отмечать новый год в Китае. С его наступлением произошла смена зодиакального знака: Зеленый Деревянный Дракон занял место Черного Водяного Кролика.

По Восточному календарю наступил китайский Новый год-4

Восточные традиции все сильнее проникают в разные части света. Вот так Новый год по китайскому календарю встречали в Москве.

По Восточному календарю наступил китайский Новый год-7

Впервые отмечаю китайский Новый год в Москве. Я сама из Дальнего Востока, мы встречаем каждый год. У нас такая традиция, мы считаем, что это наш Новый год.

По Восточному календарю наступил китайский Новый год-10

Очень неожиданно, что можно в Москве праздновать, как будто мы на Родине.

По Восточному календарю наступил китайский Новый год-13

За организацию праздника с таким размахом берутся именно китайские общины. Например, в Чили и Перу Зеленый Деревянный Дракон также заявил о своем приходе на центральных улицах крупных городов, продвигая в массы культуру Востока.

# Новый год

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