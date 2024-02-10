По Восточному календарю наступил китайский Новый год
Поздравляем с Новым годом самую густонаселенную часть нашего континента. Он наступил минувшей ночью по Восточному календарю. В Китае его еще называют Праздником весны, и вот каким было главное шоу в его ознаменование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приблизительно так весело и шумно будет еще на протяжении двух недель. Столько принято отмечать новый год в Китае. С его наступлением произошла смена зодиакального знака: Зеленый Деревянный Дракон занял место Черного Водяного Кролика.
Восточные традиции все сильнее проникают в разные части света. Вот так Новый год по китайскому календарю встречали в Москве.
Впервые отмечаю китайский Новый год в Москве. Я сама из Дальнего Востока, мы встречаем каждый год. У нас такая традиция, мы считаем, что это наш Новый год.
Очень неожиданно, что можно в Москве праздновать, как будто мы на Родине.
За организацию праздника с таким размахом берутся именно китайские общины. Например, в Чили и Перу Зеленый Деревянный Дракон также заявил о своем приходе на центральных улицах крупных городов, продвигая в массы культуру Востока.