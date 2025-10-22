Трамп заявил, что с начала его второго срока в США задержано рекордное количество преступников

Дональд Трамп заявил, что с начала его второго срока на посту задержано рекордное число преступников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы Белого дома, за вооруженные нападения и убийства арестованы около 30 тысяч человек. Изъято шесть тысяч единиц незаконного оружия. Задержали свыше 1 700 преступников, причастных к нападениям на детей, около 300 человек, обвиняемых в торговле людьми. Как заверил американский лидер, работа по ликвидации преступности продолжится.