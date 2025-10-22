Варшава отказывается гарантировать безопасный перелёт Путина в Будапешт

В Варшаве выступили с отказом дать гарантии безопасности для пролета президента РФ Владимира Путина на потенциальную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, пишет РИА Новости со ссылкой на Onet.

По заявлению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, нет гарантий, что польскому правительству от независимого суда не поступит приказ «остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу».

В 2023 году досудебной палатой Международного уголовного суда был выдан ордер на «арест» российского лидера, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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