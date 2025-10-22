Прямой эфир

Варшава отказывается гарантировать безопасный перелёт Путина в Будапешт

22 октября 2025 05:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Варшава отказывается гарантировать безопасный перелёт Путина в Будапешт-0

В Варшаве выступили с отказом дать гарантии безопасности для пролета президента РФ Владимира Путина на потенциальную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, пишет РИА Новости со ссылкой на Onet.

По заявлению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, нет гарантий, что польскому правительству от независимого суда не поступит приказ «остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу».

В 2023 году досудебной палатой Международного уголовного суда был выдан ордер на «арест» российского лидера, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Фото: Pinterest

# Владимир Путин # Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Почему золото продолжает дорожать и что будет с долларом в Беларуси? Объяснил политолог
21 октября 2025 17:37

Почему золото продолжает дорожать и что будет с долларом в Беларуси? Объяснил политолог

Расходы на вооружения в Польше выросли с 16,5 до 50 миллиардов долларов в год
21 октября 2025 17:07

Расходы на вооружения в Польше выросли с 16,5 до 50 миллиардов долларов в год

Польские власти планируют увеличить численность армии
21 октября 2025 17:02

Польские власти планируют увеличить численность армии