«ПиС» не сможет сформировать правительство самостоятельно

Новости Польши. Жители Польши свой выбор уже сделали. Однако страсти на политической арене страны не утихают. В республике стартовал процесс формирования нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам голосования в Польше первое место на выборах в парламент заняла правящая партия «Право и справедливость». Однако движение не получило большинства, поэтому не сможет сформировать правительство самостоятельно. Тем не менее консерваторы выдвинули своего кандидата. «ПиС» считает, что пост премьера должен достаться Матеушу Моравецкому. Политик работал в должности с 2017 года. К чему это привело страну и ее народ – в эксклюзивном интервью телеканалу СТВ из Варшавы.

Мирослав Ростанковски, предприниматель (Польша):

Я владею собственной недвижимостью и вижу, как эти цены поднимаются. Где-то на рубеже 3-4 лет они выросли как минимум на 100 %. Скачущая инфляция, всевозможные возмущения, которые есть и у нас в стране, и по всей Европе, и даже по всему миру. Коронавирус, который на самом деле оказался обычным гриппом, война на Украине. Все это поспособствовала тому, что польская экономика похоронена полностью до уровня земли, и даже ниже.