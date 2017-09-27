Пилот скончался во время полета: подробности трагедии

Новости ОАЭ. Самолет, следовавший в Амстердам, совершил вынужденную посадку в Кувейте.

Как сообщает авиакомпания, воздушное судно успешно село. На борт сразу направили группу медиков для оказания помощи пилоту. Согласно расписанию, самолёт вылетел из Абу-Даби в 5.20 утра.

Заявление авиакомпании:

Etihad Airways с прискорбием сообщает о смерти одного из пилотов на борту рейса EY 927, выполняющего грузовые перевозки по маршруту Абу-Даби – Амстердам. После того, как командир потерял способность управлять судном, второй пилот отправил запрос об экстренной помощи и совершил безопасную посадку в Кувейте.



Etihad Airways добавляют что, несмотря на усилия оперативно прибывших медиков, спасти командира экипажа не удалось. Медики констатировали смерть пилота.

Представители авиакомпании:

Мы глубоко опечалены потерей и в это непростое время стараемся предоставить всю необходимую помощь семье нашего коллеги, которой мы выражаем наши искренние соболезнования.



Перевод с Gulf News Реентович Юлия