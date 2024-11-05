Петербургский СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл петербургский СКА в матче Фонбет-КХЛ в овертайме со счетом 2:1. Об этом пишет ТАСС.

Поединок проходил в Мытищах при участии 2 437 зрителей. В составе «Куньлунь» голы на свой счет записали Хадсон Елинюк (8-я минута) и Рурк Шартье (64-я минута), у СКА – Иван Выдренков (37-я минута).

По результатам 24 матчей СКА занимает второе место в Западной конференции с 32 очками. «Куньлунь» идет на 10-м месте с 18 очками после 23 игр. В ближайшем матче 8 ноября «Куньлунь» сыграет с «Северсталью», а СКА днем ранее встретится с «Сочи».