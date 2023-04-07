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Песков: ВС России примут к сведению сообщение Блинкена о скором наступлении ВСУ

07 апреля 2023 12:20
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Заявление госсекретаря Штатов Блинкена о скором контрнаступлении украинской армии будет учтено российскими военными, заявил представитель Кремля Песков.

Песков: ВС России примут к сведению сообщение Блинкена о скором наступлении ВСУ-1

Пресс-секретарь Путина отметил, что сообщение государственного секретаря США тщательно отслеживается представителями Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, в пятницу, 7 апреля, Блинкен сообщил о том, что наступательная контроперация Вооруженных сил Украины может стартовать уже в ближайшие недели. Госсекретарь также отметил, что Штаты и многие государства Запада поддерживают украинский режим в его начинаниях. Однако от прямого ответа на вопрос, будут ли Штаты поддерживать Киев в силовом захвате Крыма и Донбасса, ушел, переложив всю ответственность на Украину.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Энтони Блинкен

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