Песков: ВС России примут к сведению сообщение Блинкена о скором наступлении ВСУ

Пресс-секретарь Путина отметил, что сообщение государственного секретаря США тщательно отслеживается представителями Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.



Как сообщалось, в пятницу, 7 апреля, Блинкен сообщил о том, что наступательная контроперация Вооруженных сил Украины может стартовать уже в ближайшие недели. Госсекретарь также отметил, что Штаты и многие государства Запада поддерживают украинский режим в его начинаниях. Однако от прямого ответа на вопрос, будут ли Штаты поддерживать Киев в силовом захвате Крыма и Донбасса, ушел, переложив всю ответственность на Украину.