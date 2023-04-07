Лавров: переговоры по Украине могут быть только с учётом интересов России

Пока интересы России высокомерно проигнорированы государствами Запада, отметил глава российского МИД, пишет РИА Новости. Москва не отказывается от переговоров, но будут они исключительно на основе, которую мы озвучили, отметил Лавров. По его словам, когда международные эксперты призывают, чтобы Россия села за стол переговоров, речь должна идти в первую очередь о том, на каких основах будет строиться новый миропорядок, который нужен всем, вместо однобокого миропорядка, миропорядка одного гегемона.