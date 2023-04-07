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Песков прокомментировал призыв Папы Римского о пасхальном перемирии в Украине

07 апреля 2023 11:21
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В Кремле таких заявлений Ватикана не слышали, сообщил пресс-секретарь Путина Песков, комментируя призыв Папы Римского Франциска прекратить огонь в зоне военных действий в Украине на время пасхальных праздников.

Представитель Кремля обратил внимание, что официальных обращений не было, новость изложена в лице представителя, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, в пятницу, 7 апреля, в СМИ появилась информация о том, что Папа Римский Франциск призывает с воскресенья, 9 апреля, прекратить любые боевые действия на 2 недели в зоне украинского конфликта. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом. С его слов, Папа Римский попросил председателя обратиться ко всем от его лица с таким предложением.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Папа Римский Франциск

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