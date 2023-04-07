Папа Римский призывает к двухнедельному пасхальному перемирию в Украине

Папа Римский Франциск выступил с предложением прекратить огонь в зоне военных действий в Украине на время пасхальных недель, пишет ТАСС.

Двухнедельное перемирие по случаю Пасхи предложено начать 9 апреля 2023 года. Об этом сообщил в пятницу, 7 апреля, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с Папой Римским. По его словам, понтифик через него просит обратиться ко всем, чтобы уже с этого воскресенья на 2 недели прекратился огонь, любые наступления, военные перестали стрелять друг в друга и наступило перемирие в зоне проведения военной операции в Украине.

Католический мир в 2023 году празднует Пасху в воскресенье, 9 апреля. У православных верующих праздник наступит на неделю позже, 16 апреля.