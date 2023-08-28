Песков: в Кремле пока не располагают информацией о формате и дате похорон Пригожина

Еще неизвестно, когда и где будет похоронен бизнесмен Евгений Пригожин. В Кремле такой информацией пока не располагают. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что как только информация появится, она будет обнародована. Такие решения принимаются, в первую очередь, на основании решения родственников, отметил он.

В воскресенье, 27 августа, Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что личности всех 10 погибших при авиакатастрофе в Тверской области установлены и соответствуют ранее опубликованному Росавиацией списку пассажиров Embraer Legacy. Среди них значился и глава ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.