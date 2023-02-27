Более 110 человек пострадали в результате нового землетрясения в Турции

Новости Турции. Дрожь земли по-прежнему ощущается в Турции. Новое землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в провинции Малатья. Сообщается об одном погибшем. Еще более 110 человек пострадали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате сильных подземных толчков обрушилось около 30 зданий. На месте работают спасатели. Им удалось достать из-под завалов уже 32 человека. При этом главная проблема, которая сейчас стоит перед турецкими властями – как помочь выжившим и обеспечить их самым необходимым. Поскольку сотни тысяч людей остались без крыши над головой, без еды и одежды. От острого гуманитарного кризиса больше всего страдают дети.