Песков рассказал о приезде главы ЦРУ в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался касаемо приезда главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа Москву, пишет РИА Новости.

Ранее в материалах портала Axios и телеканала CBS заявлялось, что Рэтклифф проведет в России ряд встреч. Представители американской разведки указанную информацию на данный момент не подтвердили.

По словам дипломата, переговоры Путина с Рэтклиффом не планировались.

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