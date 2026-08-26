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Песков рассказал о приезде главы ЦРУ в Москву

26 августа 2026 08:28
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Песков рассказал о приезде главы ЦРУ в Москву-0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался касаемо приезда главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа Москву, пишет РИА Новости.

Ранее в материалах портала Axios и телеканала CBS заявлялось, что Рэтклифф проведет в России ряд встреч. Представители американской разведки указанную информацию на данный момент не подтвердили.

По словам дипломата, переговоры Путина с Рэтклиффом не планировались.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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