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Песков прокомментировал заявления о двойниках Путина и бункере

24 апреля 2023 17:03
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Высказывания о двойниках президента России Путина его пресс-секретарь Песков назвал ложью. Он опроверг заявления и о том, что лидер РФ находится в бункере, пока похожие на президента люди работают вместо него, пишет РИА Новости.

В бункерах президент Российской Федерации не сидел, сказал Дмитрий Песков. Владимира Путина он охарактеризовал как крайне активного и энергичного человека, за которым не всегда успевают те, кто находятся рядом. Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что сегодня информация разлетается стремительно. Если в свое время не прокомментировать ситуацию, то высказаться могут другие.

Обратил внимание Песков, что бункером в народе привыкли называть Координационно-аналитический центр правительства. Это организованное по последним технологиям место, где власти в режиме онлайн наблюдают за всем, что происходит в государстве. Речь идет о возможных проблемах в экономике, соцсфере, медицине и прочее, где все сведено в одно. Такой у нас бункер, сказал пресс-секретарь президента РФ, а не такой бункер, о котором врут на Западе.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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