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К летнему наплыву туристов власти Кипра решили освободить отели от украинских беженцев

24 апреля 2023 14:30
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Кипр готовится к летнему сезону. В преддверии приезда туристов власти решили выселить из местных отелей украинских беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К летнему наплыву туристов власти Кипра решили освободить отели от украинских беженцев-1

Об этом рассказал местный телеканал. По его информации, искать новое место жительства придется трем тысячам человек. Сейчас граждане Украины со статусом временной защиты в ЕС занимают более 20 гостиниц по всему Кипру. Однако им уже направили уведомления о том, что те должны освободить свои номера до конца мая.

# Беженцы # Фотофакт

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