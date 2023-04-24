К летнему наплыву туристов власти Кипра решили освободить отели от украинских беженцев

Об этом рассказал местный телеканал. По его информации, искать новое место жительства придется трем тысячам человек. Сейчас граждане Украины со статусом временной защиты в ЕС занимают более 20 гостиниц по всему Кипру. Однако им уже направили уведомления о том, что те должны освободить свои номера до конца мая.