Известный швейцарский банк потерял 68 млрд долларов и вот-вот закроется

Отток капитала продолжается. Компания столкнулась с массовым уходом кредиторов. Люди стремятся закрыть счета и вернуть деньги. Банку почти со 170-летней историей, похоже, все же пришел конец. После финансовых проблем, которые начались у фирмы ранее, банк попал в холдинг одного из своих основных конкурентов. Теперь все трудности Credit Suisse – это трудности его хозяина, UBS Group. Но, как считают эксперты, вскоре от такого проблемного банка UBS придется отказаться. Иначе о банкротстве придется объявить им самим.