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Протестующие экоактивисты в Германии перекрыли крупнейшие магистрали Берлина

24 апреля 2023 14:29
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Новости Германии. Обстановка на протестах экоактивистов в Германии становится все более напряженной. Столица замерла в пробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие экоактивисты в Германии перекрыли крупнейшие магистрали Берлина-1

Демонстранты перекрыли крупнейшие магистрали города и спровоцировали затор на дорогах. Полиция пытается установить порядок в Берлине. Несколько протестующих задержаны. Напомним, немецкие экоактивисты выступают против строительства новой автомагистрали. Ее эксплуатация нанесет непоправимый ущерб природе, считают демонстранты. И призывают власти обратить внимание на защиту окружающей среды.

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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