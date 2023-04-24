Протестующие экоактивисты в Германии перекрыли крупнейшие магистрали Берлина

Новости Германии. Обстановка на протестах экоактивистов в Германии становится все более напряженной. Столица замерла в пробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты перекрыли крупнейшие магистрали города и спровоцировали затор на дорогах. Полиция пытается установить порядок в Берлине. Несколько протестующих задержаны. Напомним, немецкие экоактивисты выступают против строительства новой автомагистрали. Ее эксплуатация нанесет непоправимый ущерб природе, считают демонстранты. И призывают власти обратить внимание на защиту окружающей среды.