Песков прокомментировал заявление Шольца о звонке Путину

В Москве не в курсе намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Такой информации нет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Путин разговаривать с Шольцем, пишет РИА Новости.

В пятницу, 26 мая, канцлер Германии Шольц сообщил, что намерен в скором времени провести телефонный разговор с лидером России.

Песков отметил, что пока никаких звонков с немецкой стороны не было. Нет информации и о том, что Германия инициировала телефонный разговорю На вопрос, нужен ли диалог с Шольцем, пресс-секретарь президента РФ обозначил, что разговаривать надо. Путин открыт для диалога. Конечно, преследуя основную цель – защиту интересов Российской Федерации, сказал Песков.