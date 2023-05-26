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Песков прокомментировал заявление Шольца о звонке Путину

26 мая 2023 10:58
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В Москве не в курсе намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Такой информации нет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Путин разговаривать с Шольцем, пишет РИА Новости. 

В пятницу, 26 мая, канцлер Германии Шольц сообщил, что намерен в скором времени провести телефонный разговор с лидером России. 

Песков отметил, что пока никаких звонков с немецкой стороны не было. Нет информации и о том, что Германия инициировала телефонный разговорю На вопрос, нужен ли диалог с Шольцем, пресс-секретарь президента РФ обозначил, что разговаривать надо. Путин открыт для диалога. Конечно, преследуя основную цель – защиту интересов Российской Федерации, сказал Песков. 

# Международная политика # Дмитрий Песков # Олаф Шольц # Владимир Путин

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