Пассажир Asiana Airlines открыл аварийную дверь во время полета

Пассажир открыл аварийную дверь перед заходом воздушного судна на посадку. На борту самолета в этот момент находилось 194 человека, пишет РИА Новости.

Сообщается, что во время чрезвычайного происшествия чудом никто не пострадал. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Тэгу. Уже на земле мужчину, который устроил ЧП во время полета, задержали. После приземления самолета, 9 человек обратились к медикам: во время инцидента они ощущали проблемы с дыханием. Угрозы здоровью пассажиров не выявлено.