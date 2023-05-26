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Пассажир Asiana Airlines открыл аварийную дверь во время полета

26 мая 2023 10:23
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Пассажир открыл аварийную дверь перед заходом воздушного судна на посадку. На борту самолета в этот момент находилось 194 человека, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что во время чрезвычайного происшествия чудом никто не пострадал. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Тэгу. Уже на земле мужчину, который устроил ЧП во время полета, задержали. После приземления самолета, 9 человек обратились к медикам: во время инцидента они ощущали проблемы с дыханием. Угрозы здоровью пассажиров не выявлено. 

# Самолет

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