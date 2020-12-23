Прямой эфир

Пассажирский автобус вылетел с дороги в Боливии. Погибли 12 человек

23 декабря 2020 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Боливии. Смертельное ДТП на юго-западе Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате падения пассажирского автобуса с обрыва погибли 12 человек, еще более 20 получили различные травмы.   

Пассажирский автобус вылетел с дороги в Боливии. Погибли 12 человек-1

Транспортное средство вылетело с дороги и рухнуло со стометровой высоты. Предварительной причиной аварии называют технические неполадки. Повлиять на ситуацию мог также сильный туман в регионе.   

Пассажирский автобус вылетел с дороги в Боливии. Погибли 12 человек-4

Подобное ДТП произошло и в Гватемале. Жертвами происшествия стали 10 человек. Водитель рухнувшего в обрыв фургона не справился с управлением.  

# Авария в Боливии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль вновь погрузился в политический кризис. В стране готовятся к очередным парламентским выборам
23 декабря 2020 08:58

Израиль вновь погрузился в политический кризис. В стране готовятся к очередным парламентским выборам

Стрельба во Франции. 48-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям, есть погибшие
23 декабря 2020 07:40

Стрельба во Франции. 48-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям, есть погибшие

Забастовка продолжается: работники урановых шахт в Украине требуют вернуть долги по зарплате
22 декабря 2020 14:40

Забастовка продолжается: работники урановых шахт в Украине требуют вернуть долги по зарплате