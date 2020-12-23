Пассажирский автобус вылетел с дороги в Боливии. Погибли 12 человек

Новости Боливии. Смертельное ДТП на юго-западе Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате падения пассажирского автобуса с обрыва погибли 12 человек, еще более 20 получили различные травмы.

Транспортное средство вылетело с дороги и рухнуло со стометровой высоты. Предварительной причиной аварии называют технические неполадки. Повлиять на ситуацию мог также сильный туман в регионе.