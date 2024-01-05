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Пассажирские поезда столкнулись на острове в Индонезии – 3 человека погибли

05 января 2024 10:28
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Три человека погибли при столкновении двух пассажирских поездов на индонезийском острове Ява. В результате ЧП несколько вагонов сошли с рельсов, некоторые опрокинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирские поезда столкнулись на острове в Индонезии – 3 человека погибли-1

На место происшествия для расчистки путей направлена тяжелая техника и аварийные бригады, полиция и пожарные эвакуируют людей. По предварительной версии, причиной ЧП стала поврежденная линия связи, из-за чего диспетчер не мог предупредить машинистов об опасности.

# Авария

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