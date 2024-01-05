Пассажирские поезда столкнулись на острове в Индонезии – 3 человека погибли

Три человека погибли при столкновении двух пассажирских поездов на индонезийском острове Ява. В результате ЧП несколько вагонов сошли с рельсов, некоторые опрокинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три человека погибли при столкновении двух пассажирских поездов на индонезийском острове Ява. В результате ЧП несколько вагонов сошли с рельсов, некоторые опрокинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место происшествия для расчистки путей направлена тяжелая техника и аварийные бригады, полиция и пожарные эвакуируют людей. По предварительной версии, причиной ЧП стала поврежденная линия связи, из-за чего диспетчер не мог предупредить машинистов об опасности.