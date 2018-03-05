Партия Сильвио Берлускони лидирует в выборах в верхнюю палату итальянского парламента

Новости Италии. На выборах в верхнюю палату итальянского парламента лидирует правоцентристская коалиция во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом свидетельствуют данные половины обработанных бюллетеней. В копилке «правых» уже 37 % голосов. Партия «Движение 5 звезд» заручилась поддержкой 31 % избирателей, что оказалось лучшим результатом для отдельной партии. Третье место у коалиции «левых» – чуть больше 24 %. Расстановка сил в нижней палате – Палате депутатов, практически не отличается от результатов в сенате. Однако смогут ли сторонники Берлускони сформировать правящую коалицию – пока не ясно.