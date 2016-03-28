Пакистан погрузился в трехдневный траур: в стране скорбят по жертвам теракта, унесшего жизни более 70 человек

Новости Пакистана. Пакистан погрузился в трехдневный траур. Здесь скорбят по жертвам теракта в Лахоре. Атака экстремистов унесла жизни более 70 человек. Число пострадавших идет на сотни.

Президент Беларуси от имени народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Пакистана.

Взрыв прогремел накануне в парке развлечений во время празднования Пасхи.

Многочисленные следы крови и полицейские отметки. Так сейчас выглядит популярный городской парк Лахора, который накануне стал местом жестокой расправы. Картина произошедшего уже восстановлена. Известна и личность смертника. Это 28-летний местный житель, который преподавал религию в одном из училищ города. По подозрению в причастности к теракту задержаны около полусотни человек.

Хайдер Ашраф, заместитель генерального инспектора полиции Лахора (Пакистан):

Мы привлекли к расследованию специалистов из отдела по борьбе в терроризмом. У нас есть ряд зацепок, которые помогут нам выйти не только на исполнителя теракта, но и лиц, находящихся за этой атакой.

Взрыв прогремел накануне в городском парке во время празднования католической Пасхи. Как потом заявят террористы, именно христиане и должны были оказаться в эпицентре взрыва. В момент, когда произошел теракт, в парке находились сотни семей с детьми.

Местные жители:

Прошлой ночью я помог перенести в машину скорой помощи нескольких раненых. После этого мне стало нехорошо.

Я стоял рядом с качелями, когда произошел взрыв. Грохот был страшный. Мы бросились туда и увидели лужу крови и много людей – погибших, раненых. Они лежали повсюду.

По последним данным, жертвами экстремистов стали более 70 человек. Треть погибших – дети. Свыше 300 пострадавших. Многие из них сейчас находятся в больницах в критическом состоянии. Взрывное устройство для большего поражающего эффекта боевики начинили металлическими шариками.

Местные житель:

Мы пошли в кафе, чтобы перекусить, когда прогремел взрыв. Люди в панике бросались в разные стороны. Моя сестра была ранена в шею. Из раны торчал кусок металла. Также еще один осколок попал ей в грудную клетку.

Теракт уже признан одним из самых кровавых в истории страны. Ответственность за атаку взяла на себя группировка, относящаяся к радикальному крылу пакистанских талибов. Они отличаются особой жестокостью. Для поддержания порядка в город введены войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.