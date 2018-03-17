Ответные санкции: Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Новости России. Россия высылает 23 британских дипломата. Они должны покинуть страну в недельный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Россия высылает 23 британских дипломата. Они должны покинуть страну в недельный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Москва отказала Великобритании в открытии генконсульства королевства в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее правительство Великобритании объявило о высылке российских диппредставителей.
Помимо этого, официальный Лондон заявил о ряде других мер, которые намерен предпринять в отношении России. Причиной таких действий стало отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Великобритания обвиняет в этом Москву.