Ответные санкции: Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Новости России. Россия высылает 23 британских дипломата. Они должны покинуть страну в недельный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Москва отказала Великобритании в открытии генконсульства королевства в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее правительство Великобритании объявило о высылке российских диппредставителей.