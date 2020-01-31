Отсчет пошёл. Великобритания 1 февраля уже не будет членом Евросоюза

Новости мира. Исторический день: всего около 16 часов осталось до выхода Великобритании из Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время, оставшееся до Brexit, отсчитывают часы проецируемые на здание резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

31 января внеочередное заседание британского кабмина состоится в Сандерленде – городе, который первым объявил, что проголосовал за Brexit на референдуме 2016 года. В 10 часов вечера премьер-министр Борис Джонсон выступит с обращением к нации. А в полночь британский флаг будет опущен с флагштока у официальных зданий ЕС в Брюсселе.

После этого наступит переходный период, в течение которого Великобритании и Союзу нужно будет согласовать несколько вопросов, основной – новое торговое соглашение. Напомним, референдум о выходе Британии из ЕС прошёл в Великобритании в июне 2016 года.