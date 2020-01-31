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Отсчет пошёл. Великобритания 1 февраля уже не будет членом Евросоюза

31 января 2020 08:37
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Новости мира. Исторический день: всего около 16 часов осталось до выхода Великобритании из Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время, оставшееся до Brexit, отсчитывают часы проецируемые на здание резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. 

Отсчет пошёл. Великобритания 1 февраля уже не будет членом Евросоюза -1

31 января внеочередное заседание британского кабмина состоится в Сандерленде – городе, который первым объявил, что проголосовал за Brexit на референдуме 2016 года. В 10 часов вечера премьер-министр Борис Джонсон выступит с обращением к нации. А в полночь британский флаг будет опущен с флагштока у официальных зданий ЕС в Брюсселе.

Отсчет пошёл. Великобритания 1 февраля уже не будет членом Евросоюза -4

После этого наступит переходный период, в течение которого Великобритании и Союзу нужно будет согласовать несколько вопросов, основной – новое торговое соглашение. Напомним, референдум о выходе Британии из ЕС прошёл в Великобритании в июне 2016 года.

Отсчет пошёл. Великобритания 1 февраля уже не будет членом Евросоюза -7

«За» проголосовали 52% британцев, «против» – 48. С того момента в Соединённом Королевстве сменились три премьер-министра, а экономика страны потеряла около 170 миллиардов долларов.

# Brexit # Фотофакт

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