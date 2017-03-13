Отменены более 650 авиарейсов: в Берлине проходит забастовка наземного персонала аэропортов

В Берлине частично парализовано авиасообщение. В аэропортах проходит забастовка наземного персонала. Причиной приостановки работы стал спор, связанный с оплатой труда. Профсоюз требует для двух тысяч своих сотрудников повышения почасовой зарплаты. По этому вопросу уже было проведено несколько раундов переговоров. Однако они не увенчались успехом.

Забастовка началась с утренней смены и продлится сутки. В результате, отменены более 650 авиарейсов, еще некоторые могут быть задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 марта в полдень запланирован рейс «Минск-Берлин», о его отмене пока не сообщалось.