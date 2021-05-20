Прямой эфир

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

20 мая 2021 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды. Он образовался с западной стороны шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг -1

Его площадь превышает четыре тысячи квадратных километров. Длина айсберга около 170 километров, ширина – 25 километров. Таким образом, по размерам он немного больше испанского острова Майорка. Айсберг был обнаружен Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США. 

# Антарктида # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В мире сделано более 1,5 миллиарда прививок от коронавируса
20 мая 2021 06:58

В мире сделано более 1,5 миллиарда прививок от коронавируса

Люди в панике убегали из здания. В Китае начал раскачиваться 73-этажный дом
19 мая 2021 13:23

Люди в панике убегали из здания. В Китае начал раскачиваться 73-этажный дом

Военнослужащих США будут проверять на склонность к экстремизму. Следить будут и за их соцсетями
19 мая 2021 13:09

Военнослужащих США будут проверять на склонность к экстремизму. Следить будут и за их соцсетями