От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды. Он образовался с западной стороны шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его площадь превышает четыре тысячи квадратных километров. Длина айсберга около 170 километров, ширина – 25 километров. Таким образом, по размерам он немного больше испанского острова Майорка. Айсберг был обнаружен Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США.