Орбан обратился к ЕС с вопросами насчет принятия Украины в союз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал сомнение по поводу решения ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Он поставил под вопрос, сможет ли Брюссель принять Украину вместе с теми территориями, на которых дислоцируются российские военные. Он также потребовал уточнить нынешние размеры Украины и численность ее населения.

По его словам, украинцы думают, что сделали решительный шаг, но если все эти вопросы возникнут позже, то процесс замедлится и станет ясно, что двигаться вперед невозможно, что приведет к разочарованию.