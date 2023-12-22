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Орбан обратился к ЕС с вопросами насчет принятия Украины в союз

22 декабря 2023 07:37
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал сомнение по поводу решения ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Он поставил под вопрос, сможет ли Брюссель принять Украину вместе с теми территориями, на которых дислоцируются российские военные. Он также потребовал уточнить нынешние размеры Украины и численность ее населения.

По его словам, украинцы думают, что сделали решительный шаг, но если все эти вопросы возникнут позже, то процесс замедлится и станет ясно, что двигаться вперед невозможно, что приведет к разочарованию.

# Международная политика # Виктор Орбан

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