Орбан: мы отправимся маршем в Брюссель и сами принесём перемены в ЕС

Жители ЕС все сильнее ощущают на себе негативные последствия недальновидных решений европейской бюрократии. Они вызывают недовольство не только простых граждан, но и политиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал оккупировать Брюссель, чтобы защитить свободу и суверенитет своей страны. Заявление прозвучало в Национальный день Венгрии. Глава правительства в очередной раз раскритиковал европейскую политику, которая привела к разорению людей, в частности венгерских фермеров. «Зеленый курс» ЕС и другие ограничения, которые действуют избирательно в отношении некоторых государств, лишили аграриев последних доходов.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Теперь мы отправимся маршем в Брюссель и сами принесем перемены в Европейский союз. Мы не жеребята, мы государство с историей. Нас обманули – пришло время восстать. Пришло время восстановить самооценку и гордость европейского народа. Мы не одни.

В принципиальных международных вопросах Венгрия не раз придерживалась собственного мнения, отличного от общепринятого на Западе. За это премьер страны прослыл евроскептиком. Однако, по словам самого Орбана, его цель – не выход из ЕС, а отстаивание своего политического курса, ценность которого – интересы венгерских граждан.