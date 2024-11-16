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Оппозиция попыталась сорвать официальное утверждение результатов голосования в Грузии

16 ноября 2024 17:13
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Попытки западных политиков обратить в свою пользу нестабильность в Грузии не увенчались успехом. Центризбирком утвердил результаты парламентских выборов, отдав законную победу правящей «Грузинской мечте», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отказавшись мириться с итогами голосования, проевропейские партии готовы идти на любые методы, лишь бы обратить на себя внимание Брюсселя и Вашингтона.

Оппозиция попыталась сорвать официальное утверждение результатов голосования в Грузии-2

Так, в начале заседания оппозиционный член комиссии облил черной краской председателя ЦИК, обвинив его в так называемом игнорировании воли грузинского народа. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители, МВД уже возбудило уголовное дело. В то же время прозападные партии вновь вывели сотни своих сторонников к зданию избирательной комиссии в центре Тбилиси.

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги и требуют отменить результаты выборов. Не обошлось без столкновений с полицией. По официальным данным, в ходе потасовок были задержаны как минимум три человека. Все усилия коллективного Запада расколоть грузинское общество оказались тщетны. Пока брюссельские политики продолжают погружать в кризис собственное население, Грузия выбирает путь национального развития.

# Международная политика

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