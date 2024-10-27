Оппозиция Грузии не намерена признавать результаты голосования
«Грузинская мечта» побеждает на прошедших парламентских выборах. Партию поддержали около 54 % избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после ручного подсчета голосов. Обработаны почти все бюллетени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Грузинской мечте» заявили, что получат 90 из 150 мандатов, это фактически фиксирует поражение проамериканских сил в стране. Но сами оппозиционеры не намерены признавать результаты голосования. Четыре партии в сумме набрали менее 38 % и заявили, что не будут входить в парламент. «Коалиция за перемены» анонсировала массовые протесты.
По словам же генсека правящей партии, оппозиционные силы не пользуются поддержкой народа (это подтверждают и результаты выборов), а потому они не смогут устроить в стране переворот или революцию. Хотя без провокаций на избирательных участках накануне все же не обошлось.
Оппозиционные силы анонсировали митинги еще накануне, после закрытия избирательных участков. Но к парламенту Тбилиси пришли только иностранные журналисты. Свою демократию Запад смог навязать грузинам, живущим за рубежом. Там избиратели сделали выбор в пользу евроинтеграции, а правящая партия получила всего 17 % голосов. Перевес в пользу оппозиции также был во всех округах столицы.
Это обличает европейский след в происходящем в Грузии, но также подтверждает, что страна смогла устоять, несмотря на попытки Запада раскачать ситуацию. «Европейский выбор» больше не ассоциируется с повышением уровня жизни, большинство граждан Грузии доверили судьбу страны правящей партии, которая доказала свою эффективность и преданность народу за 12 лет, которые находится у власти.