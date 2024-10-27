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Фестиваль костюмов и масок проходит в американском городе Ки-Уэст

27 октября 2024 13:37
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Фестиваль костюмов и масок в городе Ки-Уэст (самой южной точке США) длится 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль костюмов и масок проходит в американском городе Ки-Уэст-2

Эти кадры не могут не оставить без улыбки любого, кто станет причастным к такому зрелищу. Что уже говорить о самих участниках космического карнавала 90-х. Именно так все, что происходит, позиционируют в календаре событий организаторы шоу. Спасатели Малибу и Элтон Джон, вот они.

# Фестиваль

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