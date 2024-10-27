Фестиваль костюмов и масок проходит в американском городе Ки-Уэст

Эти кадры не могут не оставить без улыбки любого, кто станет причастным к такому зрелищу. Что уже говорить о самих участниках космического карнавала 90-х. Именно так все, что происходит, позиционируют в календаре событий организаторы шоу. Спасатели Малибу и Элтон Джон, вот они.